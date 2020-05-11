Ученые рассказали, почему мужчины могут чаще болеть коронавирусом

”Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин”, - поделилась один из авторов исследования доктор Изайя Сама из Университетского медицинского центра Гронингена.

Ученые отметили, что данный биоиндикатор присутствует как в легких, так и других органах, включая сердце, почки, а также в выстилающие кровеносные сосуды ткани. Кроме того, наиболее высокая концентрация фиксируется в тестикулах, что, по мнению экспертов, и может быть связано с тем, что мужчины чаще болеют коронавирусом.