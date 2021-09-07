Ученые рассказали, почему некурящие люди болеют раком легких

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Ученые рассказали, почему некурящие люди болеют раком легкихКак выяснилось, это связано с естественными процессами в организме
Ученые из Национального института онкологии США, при поддержке коллег из Канады и Европы, провели исследование, выяснив, почему пациенты, которые не курят, болеют раком легких.
В ходе исследование специалисты секвенировали геномы клеток опухолей 232 некурящих людей с немелкоклеточным раком легких. Порядка 189 из них страдали от самой распространенной формы рака легких — аденокарциномы, тогда как 36 столкнулись с карциноидной опухолью.
Так, в результате научной работы было установлено, что онкология легких у некурящих людей связана с наборами мутаций, спровоцированных естественными процессами в организме. Помимо прочего исследователи вывели три новых подтипа рака легких у некурящих больных — «пиано», «меццо-форте» и «форте». Отмечается, что из всех случаев рака легких на некурящих приходится от 10 до 25%.