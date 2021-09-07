Ученые рассказали, почему некурящие люди болеют раком легких

В ходе исследование специалисты секвенировали геномы клеток опухолей 232 некурящих людей с немелкоклеточным раком легких. Порядка 189 из них страдали от самой распространенной формы рака легких — аденокарциномы, тогда как 36 столкнулись с карциноидной опухолью.

Так, в результате научной работы было установлено, что онкология легких у некурящих людей связана с наборами мутаций, спровоцированных естественными процессами в организме. Помимо прочего исследователи вывели три новых подтипа рака легких у некурящих больных — «пиано», «меццо-форте» и «форте». Отмечается, что из всех случаев рака легких на некурящих приходится от 10 до 25%.