Ученые рассказали, почему полезно есть виноградные косточки

Выяснилось, что вредность проглатывания виноградных косточек просто заблуждение, поскольку они имеют ряд полезных свойств. Так, людям с сердечными заболеваниями рекомендуется употреблять виноград вместе с косточками.

Специалистами также отмечается способность виноградных косточек устранять развитие рака. Это возможно благодаря антиоксидантам, которые в них содержатся. В частности, в них присутствует токоферол, который эффективен в защите от распространения рака молочной железы, кожи, а также простаты. Нельзя не отметить возможность виноградных косточек укреплять кровеносные сосуды и очищать кровь, что положительно сказывается на людях, страдающих от заболеваний сердца.

”Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника”, - рассказали специалисты.