Ученые рассказали, почему резкое похудение делает лицо старше

В рамках научной работы исследователи изучили результаты компьютерной томографии головы 19 участников среднего возраста. Отмечается, что интервалы между результатами исследования головы участников составляли менее десяти лет. На основе этих данных специалисты измерили жировые отложения в области между глазами и ртом.

По итогу выяснилось, что похудение не провоцирует провисание кожи ввиду силы тяжести, а ускоряет старение. Снижение веса приводит к сдуванию щек и утяжелению челюсти. Ученые пришли к выводу, что жировая ткань представляет из себя опору, которая сохраняет форму лица.