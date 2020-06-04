Ученые рассказали, почему женщин могут отстранить от межпланетных полетов

”Возможное снижение вестибуловегетативной устойчивости у отдельных женщин на фоне menses (менструаций) необходимо учитывать при медицинском обеспечении пилотируемых полетов на Международную космическую станцию и будущих межпланетных пилотируемых космических полетов на Луну и Марс с участием женщин-астронавтов в составе экипажа”, — говорится в статье.

Так, в рамках последних исследований было выявлено, что нарушение вестибуловегетативной устойчивости, в процессе адаптации к невесомости, наблюдается примерно у 50% женщин и 38% мужчин. При этом тошнота и рвота могут продляться у женщин на фоне месячных — такой результат показали эксперименты на вращающемся кресле с участием 15 женщин с различными фазами менструального цикла.