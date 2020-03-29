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Ученые рассказали, при какой температуре коронавирус особенно активен
А также сообщили о том, сколько он "живет" на различных поверхностях
Ученые Университета Гонконга рассказали, при какой температуре коронавирус особенно активен. Так, согласно их данным, коронавирус остается активным продолжительное время при температуре равной четырем градусам. Кроме того, без должной дезинфекции он сможет оставаться активным, заражая людей, на протяжении двух недель.
Однако отмечается, что данный вирус не способен выдерживать высокие температуры, в связи с чем достаточно всего пяти минут при температуре 70 градусов для того, чтобы его дезактивировать. Специалисты также рассказали, какое время коронавирус может оставаться на различных материалах. К примеру, на бумаге вирус способен оставаться лишь на протяжении трех часов, тогда как на одежде и обработанном дереве он может оставаться порядка двух дней. На стекле же, в свою очередь, он может быть активным порядка четырех дней, а на пластике-неделю.
Согласно актуальным данным, в России на данный момент известно о 1534 случаях инфицирования. За сутки было выявлено 270 новых случаев заражения.