Ученые рассказали, при какой температуре коронавирус особенно активен

Однако отмечается, что данный вирус не способен выдерживать высокие температуры, в связи с чем достаточно всего пяти минут при температуре 70 градусов для того, чтобы его дезактивировать. Специалисты также рассказали, какое время коронавирус может оставаться на различных материалах. К примеру, на бумаге вирус способен оставаться лишь на протяжении трех часов, тогда как на одежде и обработанном дереве он может оставаться порядка двух дней. На стекле же, в свою очередь, он может быть активным порядка четырех дней, а на пластике-неделю.

Согласно актуальным данным, в России на данный момент известно о 1534 случаях инфицирования. За сутки было выявлено 270 новых случаев заражения.