Ученые рассказали, с чем связана высокая смертность от COVID-19 в ряде стран

Так, согласно данным ученых, высокий уровень смертность от коронавируса в некоторых странах может быть обусловлен дефицитом витамина D в организме. Для выявления данной связи эксперты сопоставили показатели уровней витамина D у граждан порядка 20 европейских государств с статистическими данными летальных исходов от коронавирусной инфекции. В частности, дефицит данного витамина был зафиксирован у граждан Испании, Италии, а также Швейцарии.

Ученые также отметили, что недостаток данного витамина также характерен и для людей в пожилом возрасте, которые, как известно, находятся в группе риска.