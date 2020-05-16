Ученые рассказали, с какой болезнью могут столкнуться в будущем переболевшие COVID-19

Так, целая группа ученых под руководством Хуайнонга Чена из больницы Тяньцзинь сумела выяснить, что через 12 лет после того, как люди переболели атипичной пневмонией, у них удалось обнаружить различные заболевания. У некоторых появилась повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, а у кого-то сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма глюкозы и липидов.

Исследование своих коллег сумели подтвердить и специалисты департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен. В своей работе они заявили о том, что коронавирусы различных типов изменяют работу ангиотензинпревращающего фермента 2 в различных органах. Таким образом, по мнению ученых, некоторые пациенты, столкнувшиеся с новым типом коронавируса, в будущем “получат” острый инсулинозависимый сахарный диабет.