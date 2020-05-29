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Ученые рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу
Вероятнее всего, "угрожающе мало"
Ученые из Нидерландов провели новое исследование, в рамках которого рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу. Для этого специалисты проанализировали медицинские показания десятерых инфицированных одним из “сезонных коронавирусов” в течение 35 лет.
Так, по словам ученых, в данных случаях иммунитет к вирусу длился “угрожающе мало”. Сообщается, что переболевшие вторично заболевали буквально через 12 месяцев после болезни. В то же время было установлено, что всего через шесть месяцев в организме переболевшего уровень антител к вирусу заметно падал.
Ученые полагают, что “иммунный паспорт”, который предлагается выдавать переболевшим коронавирусом, может быть действительным лишь 6 месяцев, поскольку именно столько, по их мнению, действует иммунитет к инфекции. Также эксперты отметили, что скептично относятся к эффективности “коллективного иммунитета”, добавив, что для борьбы с COVID-19, вероятнее всего потребуется сезонная вакцина.