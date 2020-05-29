Ученые рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу

Так, по словам ученых, в данных случаях иммунитет к вирусу длился “угрожающе мало”. Сообщается, что переболевшие вторично заболевали буквально через 12 месяцев после болезни. В то же время было установлено, что всего через шесть месяцев в организме переболевшего уровень антител к вирусу заметно падал.

Ученые полагают, что “иммунный паспорт”, который предлагается выдавать переболевшим коронавирусом, может быть действительным лишь 6 месяцев, поскольку именно столько, по их мнению, действует иммунитет к инфекции. Также эксперты отметили, что скептично относятся к эффективности “коллективного иммунитета”, добавив, что для борьбы с COVID-19, вероятнее всего потребуется сезонная вакцина.