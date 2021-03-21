Ученые рассказали, существуют ли "суперпродукты"

Данное название получили продукты, которые богаты витаминами, минералами и питательными веществам. По мнению ученых, термин “суперпродукты” представляет из себя маркетинговый ход. Об этом говорит хотя бы тот факт, что этот термин не был признан официальными учреждениями, к примеру Европейским агентством по безопасности продуктов.

В то же время, взяв во внимание состав, единственным настоящим “суперфудом” является материнское молоко. Ученые также отметили, то продукты с богатым микроэлементами составом действительно существуют, но они не смогут заместить сбалансированный рацион.

Ранее врач Мясников поделился списком продуктов, которые полезно иметь в рационе. К ним отнесли не только стандартные овощи и фрукты, но и морепродукты, рыбу, чеснок, орехи и черный шоколад.