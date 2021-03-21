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Наука и технологии
Сегодня в 07:14

Ученые рассказали, существуют ли "суперпродукты"

По их мнению, это маркетинговый ход
Ученые испанского университета Овиедо рассказали, существуют ли "суперпродукты". Также они сообщили, какие продукты принято так называть.

Данное название получили продукты, которые богаты витаминами, минералами и питательными веществам. По мнению ученых, термин “суперпродукты” представляет из себя маркетинговый ход. Об этом говорит хотя бы тот факт, что этот термин не был признан официальными учреждениями, к примеру Европейским агентством по безопасности продуктов.

В то же время, взяв во внимание состав, единственным настоящим “суперфудом” является материнское молоко. Ученые также отметили, то продукты с богатым микроэлементами составом действительно существуют, но они не смогут заместить сбалансированный рацион.

Ранее врач Мясников поделился списком продуктов, которые полезно иметь в рационе. К ним отнесли не только стандартные овощи и фрукты, но и морепродукты, рыбу, чеснок, орехи и черный шоколад.

Автор: Лилик Ми