Ученые рассказали, у каких животных пол потомства зависит от температуры яйцеклеток

В то же время, у зеленой морской черепахи, напротив, при нагревании яиц выше определенного значения появляются самки, тогда как самцы развиваются при низких температурных значениях. Примечательно, что если в гнезде фиксируется промежуточная температура, то количество самок и самцов примерно одинаково.

В число животных, у которых пол потомства зависит от температуры яйцеклеток, входит и мисисипский аллигатор. Так, если нагреть яйца до экстремально высокой температуры родиться самка, тогда как средняя температура обеспечивает появление самцов. Эта же связь характерна и для всех крокодилов, большинства черепах, а также многих рыб и некоторых ящериц.