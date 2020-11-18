Ученые рассказали, в чем опасность COVID-19 для курильщиков

В рамках работы у ученых из Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток посредством клеточной модели COVID-19 получилось воссоздать процессы, происходящие в легких курильщиков инфицированных коронавирусом. Так, специалисты вырастили из стволовых клеток легких пяти некурящих доноров культуру клеток интерфейса «воздух — жидкость», копирующих поведение и функции клеток дыхательных путей человека.

Впоследствии в моделях, которые подвергались дыму, были зафиксировано увеличение в два-три раза инфицированных клеток. Также исследователи обнаружили, что тяжелое течение COVID-19 у курильщиков связано с тем, что после попадания табачного дыма активность интерферонов начинает блокироваться. Дым сигарет способствует уменьшению реакции дыхательных путей на интерферон, за счет чего происходит разрушение естественной защиты, которая ограничивает проникновение вируса внутрь.