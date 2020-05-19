Ученые рассказали, в каком случае смертность от коронавируса может стать катастрофической

В ходе исследования ученые также сравнили опасность, которая исходит от гриппа и коронавирусной инфекции, выяснив, что более опасным является COVID-19, что обусловлено его смертоносность. Так, эксперты сопоставили уровни смертности в США между коронавирусом и гриппом. Оказалось, что у инфицированных коронавирусом людей с симптомами смертность составляет 1,3%, тогда как в случае с сезонным гриппом она фиксируется на отметке 0,1%.

Кроме того, ученые рассказали, что если США, а также другие страны мира не начнут активно противодействовать эпидемии, смертность от коронавируса может стать катастрофической.