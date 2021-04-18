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Ученые рассказали, в каком виде яйца наиболее полезны для здоровья
И каким способом их лучше не готовить
Издание Express поделилось материалом, в рамках которого ученые из Национальной службы здравоохранения Англии рассказали, в каком виде яйца наиболее полезны для здоровья.
Согласно обнародованным данным, польза яиц зависит от способа их приготовления. Так, самым правильным способом готовки яиц является варка, так как она позволяет сохранить все полезные свойства данного продукта. В то же время, специалисты посоветовали делать это в несоленой воде.
Еще одним полезным методом приготовлением яиц стал омлет. Здесь тоже есть нюанс — правильнее всего будет готовить его на нежирном молоке.
Ученые назвали и самый вредным способ готовки этого продукта. Речь о жарке, которая практически в два раза увеличивает содержание жира в яйцах.
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