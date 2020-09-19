Ученые рассказали, в каком возрасте у людей меняется функция сна

Согласно исследованиям ученых, изменение функции сна происходит в два с половиной года. Так, если ранее во время сна запускался процесс выстраивания инфраструктуры мозга, то после наступления двух с половиной лет - мозг фокусироваться на восстановлении и очистке от повреждений. Однако и это не все изменения, которые происходят в это время. Также у детей в данном возрасте уменьшается фаза быстрого сна и его длительность. Кроме того, переход между фазами становится более внезапным.

Исследователи предупредили, что будить младенцев в период фазы быстрого сна - не стоит, так как именно это время им необходимо для реорганизации мозга. У взрослых людей, в свою очередь, большую часть сна занимает фаза медленного сна, которая необходима для восстановления.