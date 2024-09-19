Ученые рассмотрели изменение температуры Земли за 485 миллионов лет

Кривая показывает, что температура Земли изменялась гораздо больше, чем считалось ранее, и подтверждает сильную связь между температурой и уровнем углекислого газа в атмосфере. Исследователи использовали метод, называемый ассимиляцией данных, чтобы объединить данные из геологической записи и климатические модели, предоставляя более полное понимание древнего климата.

Результаты показывают, что текущая GMST составляет 15 градусов Цельсия, что ниже, чем во многих периодах Фанерозоя, когда наблюдались экстремальные температуры. Однако антропогенные выбросы углерода вызывают потепление, угрожающее экосистемам и видам на планете.