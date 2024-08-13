Ученые разгадали секрет синхронизации нейронов мозга при чтении

Исследование, проведенное доктором Яковом Гарретом и его командой, показало, что для формирования связного восприятия текста задействованы несколько областей мозга, которые активируются синхронно. Это явление, называемое «ко-рипплинг», необходимо для интеграции информации и формирования осознанных мыслей.

При помощи внутренней электроэнцефалографии (EEG) ученые изучили активность мозга у 13 пациентов с резистентной к лекарствам эпилепсией. Участники тестов читали слова и реагировали на них, что позволило исследователям наблюдать три стадии когнитивного процесса: визуальное восприятие, предварительная обработка информации и интеграция в сознательную реакцию.

Оказалось, что ко-рипплинг усиливается при чтении реальных слов и играет ключевую роль в обработке информации. Эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения неврологических и психических расстройств, связанных с нарушениями интеграции информации.