Ученые разгадали тайны образования тяжёлых элементов в звездах

Ученые впервые получили экспериментальные данные о скорости реакции, в которой нейтроны сливаются с ядром изотопа барий-139, образуя барий-140. Эта информация критична для моделей предсказания наличия изотопов тяжёлых элементов в звёздах. Команда использовала источник радиоактивных ионов CARIBU на ускорителе ATLAS для проведения своих измерений.

Ранее было известно, что тяжелые элементы образуются в звездах в ходе быстрых (r-процесс) и медленных (s-процесс) процессов нуклеосинтеза. Новые наблюдения выявили промежуточный процесс (i-процесс), который объясняет необычное распределение элементов в звёздах с низким содержанием металлов.

Учёные рассчитывают, что новые данные помогут лучше понять, как происходит захват нейтронов и синтез элементов, и способствуют дальнейшим исследованиям с использованием обновленного оборудования nuCARIBU.