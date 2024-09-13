Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 21:35
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Ученые разгадали тайны образования тяжёлых элементов в звездах

Определены процессы
Международная команда учёных, включая исследователей из лаборатории Argonne National Laboratory, раскрыла важные детали о формировании тяжелых элементов в звёздах. Результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, проясняют процессы синтеза элементов, таких как барий, которые остаются не до конца понятными.
Ученые разгадали тайны образования тяжёлых элементов в звездах

© Ferra.ru

Ученые впервые получили экспериментальные данные о скорости реакции, в которой нейтроны сливаются с ядром изотопа барий-139, образуя барий-140. Эта информация критична для моделей предсказания наличия изотопов тяжёлых элементов в звёздах. Команда использовала источник радиоактивных ионов CARIBU на ускорителе ATLAS для проведения своих измерений.

Ранее было известно, что тяжелые элементы образуются в звездах в ходе быстрых (r-процесс) и медленных (s-процесс) процессов нуклеосинтеза. Новые наблюдения выявили промежуточный процесс (i-процесс), который объясняет необычное распределение элементов в звёздах с низким содержанием металлов.

Учёные рассчитывают, что новые данные помогут лучше понять, как происходит захват нейтронов и синтез элементов, и способствуют дальнейшим исследованиям с использованием обновленного оборудования nuCARIBU.

Ученые разгадали тайны образования тяжёлых элементов в звездах
© Physical Review Letters
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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