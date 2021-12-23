Ученые разглядели шипы омикрон-штамма COVID-19

Вариант омикрон беспрецедентен тем, что имеет 37 мутаций шипового белка — это в 3–5 раз больше, чем у любого другого варианта, который мы видели … небольшие мутации в шиповом белке могут иметь большое значение для того, как передается вирус, как наше тело борется с ним, и на эффективность лечения