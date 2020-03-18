Ученые, разрабатывающие вакцину от коронавируса, ищут добровольцев для испытания лекарства

По словам члена Китайской академии инженерных наук Вана Цзюньчжи, на данный момент сразу несколько тысяч ученых из Китая работают на созданием вакцины от коронавируса. Также данной проблемой занимаются еще несколько десятков научных групп и компаний.

”В нашей стране есть организации, которым удалось добиться быстрого прогресса в исследованиях и разработках вакцины, они уже направили заявки на проведение клинических испытаний в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, они приступили к работе по разработке обоснования проекта клинических исследований и набор добровольцев”, — рассказал Ван Цзюньчжи.