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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 19:57
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Ученые разработали алгоритм для поиска молекулярных взаимодействий

На основе ИИ
Группа исследователей под руководством профессора химии Альберто Переса разработала алгоритм для выявления молекулярных взаимодействий, что имеет важное значение для разработки новых методов лечения и понимания болезней.
Ученые разработали алгоритм для поиска молекулярных взаимодействий

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Angewandte Chemie International Edition, представило инструмент с названием AF-CBA Pipeline, который с помощью искусственного интеллекта способен точно и быстро определить сильнейшие пептидные связыватели с конкретным белком.

Этот подход на основе искусственного интеллекта позволяет инструменту выполнять задачи в несколько раз быстрее, чем традиционные методы.

Такие белки часто являются причиной серьезных заболеваний, таких как воспаление, иммунные нарушения и рак. Знание структуры сильнейших пептидных связывателей помогает в разработке новых методов терапии. Инструмент AF-CBA Pipeline основан на технологии AlphaFold, разработанной Google Deepmind, что обеспечивает его доступность и будущее распространение среди исследователей.

Перес и его команда планируют расширить инструмент для дальнейших исследований в биологии и борьбы с заболеваниями. Они сосредотачиваются на изучении вирусов, таких как вирус лейкемии мышей и вирус каппоси-саркомы, и планируют создать новые библиотеки пептидов для ингибирования этих патогенов.