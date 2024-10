Ученые разработали алгоритмы для предсказания крупных землетрясений

Модель EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale) нацелена на прогнозирование крупных землетрясений в среднем сроке, от нескольких месяцев до десятилетий, и уже продемонстрировала хорошие результаты в тестировании по всему миру. В частности, она активно используется для прогнозирования сейсмической активности в Новой Зеландии.

Недавние исследования показали, что алгоритмы могут автоматически обнаруживать PSI в каталогах землетрясений, что ранее делалось вручную. Эти алгоритмы применялись к реальным данным, а также к симулированным, основанным на известных физических закономерностях.

Полученные результаты показывают, что существует равномерное соотношение между временем и пространством для разных типов землетрясений. Внедрение этих находок в модель EEPAS поможет улучшить прогнозирование землетрясений и повысить устойчивость инфраструктуры Новой Зеландии к сейсмическим угрозам.