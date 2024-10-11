Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 21:02
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Ученые разработали алгоритмы для предсказания крупных землетрясений

Новые модели помогут улучшить точность прогнозирования
Ученые разработали алгоритмы, которые способны предсказывать крупные землетрясения, основываясь на анализе предшествующих сейсмических активностей. Так называемое предварительное увеличение шкалы (PSI) отражает резкое увеличение частоты и размера землетрясений в определенной области перед крупным событием.
Ученые разработали алгоритмы для предсказания крупных землетрясений

© Ferra.ru

Модель EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale) нацелена на прогнозирование крупных землетрясений в среднем сроке, от нескольких месяцев до десятилетий, и уже продемонстрировала хорошие результаты в тестировании по всему миру. В частности, она активно используется для прогнозирования сейсмической активности в Новой Зеландии.

Недавние исследования показали, что алгоритмы могут автоматически обнаруживать PSI в каталогах землетрясений, что ранее делалось вручную. Эти алгоритмы применялись к реальным данным, а также к симулированным, основанным на известных физических закономерностях.

Полученные результаты показывают, что существует равномерное соотношение между временем и пространством для разных типов землетрясений. Внедрение этих находок в модель EEPAS поможет улучшить прогнозирование землетрясений и повысить устойчивость инфраструктуры Новой Зеландии к сейсмическим угрозам.