Ученые разработали антибактериальную маску из графена

На данный момент исследователи провели несколько тестовых испытаний, которые порадовали многообещающими результатами. Так, маски справились с ликвидацией двух видов коронавирусов. Кроме того, преимуществом таких масок является то, что они легко производятся, а для их создания не требуется большого количества денег.

Причем для создания данных масок ученые пользуются собственным, упрощенным методом получения графена с использованием лазера. ”Нанесенные лазером графеновые маски можно использовать повторно. Если для производства графена используются биоматериалы, это может помочь решить проблему с поиском сырья для масок. И это может уменьшить воздействие на окружающую среду, вызываемое неразлагаемыми одноразовыми масками”, - поделился один из создателей маски.