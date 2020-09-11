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Ученые разработали антибактериальную маску из графена

Ее антибактериальная эффективность может достигать практически 100%
Защитные маски являются важным инструментом в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Но при неправильной эксплуатации или утилизации маски могут оказывать обратный эффект. Так, учеными была разработана антибактериальная маска из графена. Сообщается, что ее антибактериальная эффективность составляет 80%, а при нахождении на протяжении 10 минут на солнце она может и вовсе достигать практически 100%.

На данный момент исследователи провели несколько тестовых испытаний, которые порадовали многообещающими результатами. Так, маски справились с ликвидацией двух видов коронавирусов. Кроме того, преимуществом таких масок является то, что они легко производятся, а для их создания не требуется большого количества денег.

Причем для создания данных масок ученые пользуются собственным, упрощенным методом получения графена с использованием лазера. ”Нанесенные лазером графеновые маски можно использовать повторно. Если для производства графена используются биоматериалы, это может помочь решить проблему с поиском сырья для масок. И это может уменьшить воздействие на окружающую среду, вызываемое неразлагаемыми одноразовыми масками”, - поделился один из создателей маски.