Ученые разработали биоразлагаемые электроды для восстановления мозга

Это открытие может стать важным шагом вперед в лечении неврологических заболеваний, которые являются одной из основных причин инвалидности в мире. Обычно такие заболевания приводят к необратимой утрате клеток, однако стимуляция NPC, редких клеток, способных восстанавливать нервную ткань, уже показала многообещающие результаты для расширения возможностей лечения.

Современные методы стимуляции, такие как транскраниальная стимуляция постоянным током, не всегда точны и могут нанести ущерб ткани мозга. В отличие от них, новые электроды обеспечивают точную и безопасную стимуляцию без последствий для организма и без необходимости в хирургических операциях.

Команда использовала поликислоту (PLGA), которая обладает хорошей биосовместимостью и предсказуемой степенью разложения, а для самой электрической проводки выбрали молибден — прочный металл, который медленно растворяется, сохраняя целостность в течение нужного времени.

В ходе доклинических испытаний эти электроды показали свою эффективность в стимулировании клеток-предшественников нейронов, увеличивая их активность и количество без значительных повреждений тканей.