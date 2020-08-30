Ученые разработали биосенсоры для выявления рака на ранней стадии

Отмечается, что несмотря на то, что в настоящее время учеными было разработано большое количество диагностических методик, многие их них имеют недостатки в виде эксплуатации дорогостоящих материалов и затраты длительного времени на оценку результатов. В то же время, австралийские специалисты создали специальные биосенсоры, базирующиеся на пористом золоте, которые могут выявлять ранние проявления заболеваний, благодаря чему у пациентов появляется возможность начать терапию задолго до развития болезни.

Примечательно, что данные биосенсоры способны выявлять уникальные для разных заболеваний молекулы МикроРНК. ”Это особенно важно для пациентов на ранней стадии заболевания, например, рака, у которых нет необходимого количества других биомаркеров, но которые могут иметь экзосомальные биомаркеры МикроРНК”, — поделились специалисты.