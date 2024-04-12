Ученые разработали чип для быстрого анализа питательных веществ в почве

В процессе исследования был разработан инновационный метод определения таких питательных веществ, как азот, фосфор и калий, с использованием микрофлюидного чипа с трехмерными микроэлектродами и датчиком C4D. Этот метод позволяет фермерам убедиться, что их посевы получают все необходимые питательные вещества для здорового роста и развития.

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Компьютеры и электроника в сельском хозяйстве», показали, что новый микрофлюидный чип с трехмерными микроэлектродами обладает высокой чувствительностью и стабильностью в определении питательных ионов в почве, таких как K+, NH4+, NO3- и PO43-.

Этот метод анализа позволяет проводить быструю оценку питательных веществ на месте, с достаточно высоким разрешением и точностью. Разработанный чип является экономически эффективным и легким в изготовлении, что делает его привлекательным инструментом для использования на сельскохозяйственных участках.