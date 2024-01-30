Ученые разработали чип для оценки эффективности лечения рака легких

В настоящее время стандартное лечение III стадии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) включает комбинацию химиотерапии и лучевой терапии, за которой следует годовой курс иммунотерапии. Оценка реакции пациента на лечение и, что более важно, вероятность распространения рака, требует времени, которого не всегда много.

Ученые разработали чип, который анализирует кровь пациента на наличие циркулирующих раковых клеток, предоставляя врачам информацию о том, насколько успешно проходит лечение рака уже к четвертой неделе. Это позволяет избежать продолжительной неэффективной терапии и быстро перейти к альтернативным методам.

Для оценки эффективности нового чипа, исследователи собрали образцы циркулирующих клеток у 26 пациентов с III стадией, проходящих химио- и лучевую терапию, а затем иммунотерапию. Образцы были взяты до начала лечения и после первой, четвертой, десятой, восемнадцатой и тридцатой недель лечения.

Исследователи обнаружили, что количество циркулирующих раковых клеток уменьшалось в процессе терапии, и более значительное уменьшение предсказывало существенно более длительный период свободы от прогрессии заболевания. Если количество таких клеток не уменьшалось хотя бы на 75% к четвертой неделе лечения, существовала высокая вероятность сохранения рака после терапии.