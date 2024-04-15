Ученые разработали чип для телекоммуникаций и искусственного интеллекта

Разработанный чип предназначен для применения в 5G-связи, центрах обработки данных, квантовых вычислениях, искусственном интеллекте, спутниках, дронах и автономном вождении, среди многих других приложений.

Он позволяет программировать и соединять беспроводные и фотонные сегменты сетей связи по запросу, избегая образования узких мест, которые могут ограничить пропускную способность и доступную полосу пропускания.

Чип уже интегрирован в продукт компании iPRONICS, Smartlight, и использовался ВодаФоном в тестировании.

По словам профессора Университета Политехнической де Валенсии, приложения, такие как 5G или автономные автомобили, требуют более высокой частоты, что делает необходимым уменьшение размеров антенн и связанных с ними схем.