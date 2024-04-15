Ученые разработали чип для телекоммуникаций и искусственного интеллекта

Опубликовано 15 апреля 2024, 23:16
1 мин.
Ученые разработали чип для телекоммуникаций и искусственного интеллектаОн универсален
Команда из Лаборатории фотоники (PRL)-iTEAM Политехнического университета де Валенсии и компании iPRONICS создали чип для телекоммуникаций, центров обработки данных и инфраструктуры, связанной с системами искусственного интеллекта. Этот чип является первым универсальным, программируемым и многофункциональным фотонным чипом в мире.
© Ferra.ru
Разработанный чип предназначен для применения в 5G-связи, центрах обработки данных, квантовых вычислениях, искусственном интеллекте, спутниках, дронах и автономном вождении, среди многих других приложений.
Он позволяет программировать и соединять беспроводные и фотонные сегменты сетей связи по запросу, избегая образования узких мест, которые могут ограничить пропускную способность и доступную полосу пропускания.
Чип уже интегрирован в продукт компании iPRONICS, Smartlight, и использовался ВодаФоном в тестировании.
По словам профессора Университета Политехнической де Валенсии, приложения, такие как 5G или автономные автомобили, требуют более высокой частоты, что делает необходимым уменьшение размеров антенн и связанных с ними схем.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#чип,