Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 22:33
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Ученые разработали цифровое лечение для улучшения памяти

Новый метод помогает замедлить когнитивный спад при старении
Ученые представили новую методику цифрового лечения, которая помогает улучшить память и замедлить когнитивный спад, связанный с возрастом. Исследование, опубликованное в журнале iScience, демонстрирует, как новый мобильный протокол может улучшить работу мозга у пожилых людей, особенно у тех, кто сталкивается с субъективным когнитивным снижением.
Ученые разработали цифровое лечение для улучшения памяти

© Ferra.ru

Разработанный учеными метод включает использование различных сенсорных техник, таких как сенсорная интеграция, подмена и маскировка ощущений. Например, участникам предлагалось тренировать навигационные навыки в виртуальных лабиринтах, где зрение постепенно заменялось звуковыми сигналами, а в конце — они проходили лабиринт с завязанными глазами. Это помогало активировать слабые или «спящие» нейронные связи в мозге.

Два недельных курса по 30 минут ежедневных тренировок показали заметные улучшения в памяти участников. Особенно сильный эффект был замечен в заданиях с закрытыми глазами, что подтверждает эффективность подхода с использованием визуально-звуковых стимулов.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) показала, что улучшения были связаны с усилением связности между областями мозга, отвечающими за память, а также с улучшением работы так называемой сети по умолчанию (DMN), которая часто страдает с возрастом. Участники, показавшие наибольшие улучшения в навигации, также продемонстрировали сильнейшее восстановление мозговой активности.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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