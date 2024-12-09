Ученые разработали цифровое лечение для улучшения памяти

Разработанный учеными метод включает использование различных сенсорных техник, таких как сенсорная интеграция, подмена и маскировка ощущений. Например, участникам предлагалось тренировать навигационные навыки в виртуальных лабиринтах, где зрение постепенно заменялось звуковыми сигналами, а в конце — они проходили лабиринт с завязанными глазами. Это помогало активировать слабые или «спящие» нейронные связи в мозге.

Два недельных курса по 30 минут ежедневных тренировок показали заметные улучшения в памяти участников. Особенно сильный эффект был замечен в заданиях с закрытыми глазами, что подтверждает эффективность подхода с использованием визуально-звуковых стимулов.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) показала, что улучшения были связаны с усилением связности между областями мозга, отвечающими за память, а также с улучшением работы так называемой сети по умолчанию (DMN), которая часто страдает с возрастом. Участники, показавшие наибольшие улучшения в навигации, также продемонстрировали сильнейшее восстановление мозговой активности.