Ученые разработали цифровую модель для планирования операций на сердце

Опубликовано 11 декабря 2024, 23:131 мин.
Ученые разработали цифровую модель для планирования операций на сердцеНовый инструмент помогает врачам точно моделировать кровоток в аорте
Ученые из Великобритании создали инновационный инструмент для хирургии сердца. Цифровая модель, получившая название TAVR-AID, помогает врачам точно планировать операции, симулируя кровоток в аорте пациента. Это позволяет создать персонализированную модель аорты, с помощью которой хирурги могут протестировать различные подходы к операции до ее проведения.
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TAVR-AID использует данные, полученные с помощью КТ-сканирования, и результаты эхокардиографии для построения цифрового «двойника» аорты пациента. Моделирование позволяет предсказать, как изменится кровоток после замены клапана, а также помогает выбрать оптимальный клапан и его правильное расположение. Такой подход помогает избежать осложнений и улучшить планирование операции.
По словам ученых, TAVR-AID не заменяет решения врача, а помогает в их принятии. Моделирование предсказывает возможные риски, такие как инсульт, утечка крови или сбои в устройстве. Замена сердечного клапана — это деликатная процедура, и точность выбора клапана и его установки критична для нормализации кровотока и работы сердца.