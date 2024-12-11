Ученые разработали цифровую модель для планирования операций на сердце

TAVR-AID использует данные, полученные с помощью КТ-сканирования, и результаты эхокардиографии для построения цифрового «двойника» аорты пациента. Моделирование позволяет предсказать, как изменится кровоток после замены клапана, а также помогает выбрать оптимальный клапан и его правильное расположение. Такой подход помогает избежать осложнений и улучшить планирование операции.

По словам ученых, TAVR-AID не заменяет решения врача, а помогает в их принятии. Моделирование предсказывает возможные риски, такие как инсульт, утечка крови или сбои в устройстве. Замена сердечного клапана — это деликатная процедура, и точность выбора клапана и его установки критична для нормализации кровотока и работы сердца.