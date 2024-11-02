Ученые разработали дрон с собственной «нервной системой»

Дроны должны регулярно останавливаться для ручных проверок безопасности, что ограничивает их использование и увеличивает эксплуатационные расходы. Как объясняет ведущий исследователь доктор Крис Холмс, новая система позволяет дронам работать более эффективно, непрерывно отслеживая их структурное состояние, подобно тому, как это делают нервы в организме.

Система использует технологию, называемую оптическим пятном, которая проецирует определенные изображения в зависимости от того, что «чувствует» оптическое волокно. Эти данные могут быть проанализированы с помощью ИИ для оценки состояния дрона.