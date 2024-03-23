Ученые разработали эффективную технику для создания искусственных хромосом

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что новый метод позволяет создавать HACs быстрее и точнее, что в свою очередь ускоряет проведение исследований в области ДНК и генной терапии. Эта техника может привести к разработке более эффективных клеточных терапий для лечения рака.

Профессор биохимии и биофизики Бен Блэк сообщил, что созданный ими HACs являются привлекательным вариантом для использования в биотехнологии, где требуется генная инженерия клеток на большом масштабе. Они способны сосуществовать с естественными хромосомами клеток без изменений последних.

Искусственные хромосомы уже используются в биотехнологии для меньших, более простых хромосом более простых организмов, таких как бактерии и дрожжи. Однако человеческие хромосомы представляют более сложную задачу из-за их большего размера и комплексных центромер, что затрудняет их создание.

Ученые разработали улучшенные HACs, используя новаторский подход, включающий более крупные конструкции ДНК с большими и сложными центромерами, а также систему доставки на основе дрожжей, способную нести большие грузы.

Результаты исследования показали, что новый метод значительно эффективнее стандартных методов формирования HACs и позволяет получать стабильные искусственные хромосомы, способные воспроизводиться в процессе деления клеток.