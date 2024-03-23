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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 05:15
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Ученые разработали эффективную технику для создания искусственных хромосом

Из длинных конструкций
Ученые из Перельманской медицинской школы Университета Пенсильвании разработали эффективную технику создания искусственных хромосом (HACs) из длинных конструкций дизайнерской ДНК. Этот подход обходит распространенные технические препятствия, препятствующие развитию HACs.

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что новый метод позволяет создавать HACs быстрее и точнее, что в свою очередь ускоряет проведение исследований в области ДНК и генной терапии. Эта техника может привести к разработке более эффективных клеточных терапий для лечения рака.

Профессор биохимии и биофизики Бен Блэк сообщил, что созданный ими HACs являются привлекательным вариантом для использования в биотехнологии, где требуется генная инженерия клеток на большом масштабе. Они способны сосуществовать с естественными хромосомами клеток без изменений последних.

Искусственные хромосомы уже используются в биотехнологии для меньших, более простых хромосом более простых организмов, таких как бактерии и дрожжи. Однако человеческие хромосомы представляют более сложную задачу из-за их большего размера и комплексных центромер, что затрудняет их создание.

Ученые разработали улучшенные HACs, используя новаторский подход, включающий более крупные конструкции ДНК с большими и сложными центромерами, а также систему доставки на основе дрожжей, способную нести большие грузы.

Результаты исследования показали, что новый метод значительно эффективнее стандартных методов формирования HACs и позволяет получать стабильные искусственные хромосомы, способные воспроизводиться в процессе деления клеток.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#исследование
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#разработка