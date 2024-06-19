Ученые разработали эффективный метод доставки лекарств с помощью ультразвука

Новое исследование предлагает использовать нанокапсулы с лекарством, которые высвобождают его только под воздействием сфокусированного ультразвука. Нанокапсулы размером всего 500 нанометров состоят из полимерной оболочки и внутреннего ядра с лекарством. Для высвобождения лекарства на капсулы воздействуют ультразвуком определенной частоты.

Исследователи проверили эффективность метода доставки трёх разных лекарств и остановились на Перфлуброн (PFOB) — он обеспечивает оптимальный баланс между стабильностью капсул и высвобождением препарата. Эксперименты показали безопасность метода — не было обнаружено побочных эффектов.

Ученые опубликовали методику создания нанокапсул, чтобы другие исследователи могли её использовать. Новый метод может применяться для лечения различных заболеваний в зависимости от выбранного лекарства.