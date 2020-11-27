Ученые разработали эффективный метод лечения рака на последних стадиях

Речь идет о новом методе доставки молекулярных “бомб” в метастатические раковые клетки, разработкой которого занимались специалисты из Университета Эмори и Кейсовского университета Западного резервного района в США, передает Science Translational Medicine. Именно эти клетки начинают развиваться внутри организма больного на последних стадиях развития раковой опухоли.

Судя по имеющейся информации, ученые модернизировали аденовирусы, превратив их в нечто неуловимое для иммунной системы. И если раньше онколитические вирусы, используемые для качественного уничтожения раковых клеток, были бесполезны на поздних стадиях из-за реакции иммунитета, то сейчас, с новым открытием, данная проблема будет решена.