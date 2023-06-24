Ученые разработали эффективный способ озеленения домов Юга России

Исследователи из Южного федерального университета разработали конструкции для модульно-вертикального озеленения городских зданий на юге России.

Модули легко устанавливаются на здания — в том числе и уже построенные. Для озеленения специалисты подобрали многолетние растения, подходящие под почву и климат степной зоны. Это, отмечает создатель технологии, аспирантка Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ Надежда Сальник, удешевит уход за ними.

Конструкция, а также вертикальная и горизонтальная слоистость отобранных для посадочного грунта почвенных смесей создают необходимые гидрофизические условия, обеспечивающие оптимальный водно-воздушный и температурный режимы слоя, где растут корни растений.

В условиях степной зоны, где располагается Ростов-на-Дону, важным фактором является автоматическая система внутрипочвенной подачи воды, которая позволяет обеспечить подходящие условия для растений и поддерживать их здоровое состояние, подчеркивает Сальник. Такая система исключает пересыхание грунта в жаркую погоду и переувлажнение нижних слоев конструкции в осенью и зимой.

По мнению разработчиков, их конструкции пригодятся в озеленении городов не только Ростовской области, но и Краснодарского края, Крыма, Калмыкии, Дагестана, Астраханской, Ставропольской и Волгоградской областей. Кроме того, система вертикального озеленения позволит обеспечить декоративность городских кварталов, и создать в них особый микроклимат, что важно в условиях «усушения» климата, считает исследовательница.