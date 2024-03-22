Ученые разработали экологический способ производства аммиака

Исследование опубликовано в журнале Electrochimica Acta. Авторы статьи — постдоктор Кайо Винисиус да Силва Алмейда и профессор Люсия Элена Маскаро из Университета Федерального штата Сан-Карлос (UFSCar).

Катализаторы были получены методом электроосаждения, который является простым и недорогим. Они проявили себя как эффективные, стабильные и долговечные. Эти результаты открывают перспективы использования простых и недорогих катализаторов в производстве аммиака и синтезе аморфных материалов для фиксации азота.