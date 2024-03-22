Ученые разработали экологический способ производства аммиака

Опубликовано 22 марта 2024, 17:52
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Ученые разработали экологический способ производства аммиакаОн не требует высоких температур
Ученые из Центра развития функциональных материалов (WHAT) представили новый метод производства аммиака, используя электрохимический процесс с катализаторами на основе оксида железа и дисульфида молибдена. Этот метод не требует высоких температур и давления, что позволяет снизить энергопотребление и выбросы углерода.
Исследование опубликовано в журнале Electrochimica Acta. Авторы статьи — постдоктор Кайо Винисиус да Силва Алмейда и профессор Люсия Элена Маскаро из Университета Федерального штата Сан-Карлос (UFSCar).
Катализаторы были получены методом электроосаждения, который является простым и недорогим. Они проявили себя как эффективные, стабильные и долговечные. Эти результаты открывают перспективы использования простых и недорогих катализаторов в производстве аммиака и синтезе аморфных материалов для фиксации азота.