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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 17:52
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Ученые разработали экологический способ производства аммиака

Он не требует высоких температур
Ученые из Центра развития функциональных материалов (WHAT) представили новый метод производства аммиака, используя электрохимический процесс с катализаторами на основе оксида железа и дисульфида молибдена. Этот метод не требует высоких температур и давления, что позволяет снизить энергопотребление и выбросы углерода.

Исследование опубликовано в журнале Electrochimica Acta. Авторы статьи — постдоктор Кайо Винисиус да Силва Алмейда и профессор Люсия Элена Маскаро из Университета Федерального штата Сан-Карлос (UFSCar).

Катализаторы были получены методом электроосаждения, который является простым и недорогим. Они проявили себя как эффективные, стабильные и долговечные. Эти результаты открывают перспективы использования простых и недорогих катализаторов в производстве аммиака и синтезе аморфных материалов для фиксации азота.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#химия
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#разработка