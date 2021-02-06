Ученые разработали экологичную батарею с использованием морской воды

Отмечается, что внутри обычной батареи расположен раствор электролита, благодаря которому происходит перенос электрического заряда между двумя электродами, катодом и анодом. Этот раствор имеет в составе токсичные вещества и легковоспламеняющиеся растворители, поэтому, очевидно, что они могут негативно влиять на экологию.

В то же время, специалисты нашли более экологичную и безопасную альтернативу этому раствору - морскую воду. Помимо прочего они использовали в батарее анод, покрытый наносплавом цинка и марганца, что положительно сказалось на долговечности и сроке ее эксплуатации.