Наука и технологии
Сегодня в 07:57
Ученые разработали экологичную батарею с использованием морской воды
Она выступает в качестве альтернативы раствору электролита
Ученые из Университета Центральной Флориды разработали батарею, которая работает с помощью морской воды. Примечательно, что такая батарея является еще и экологичной, поскольку не вредит окружающей среде на этапе утилизации.
Отмечается, что внутри обычной батареи расположен раствор электролита, благодаря которому происходит перенос электрического заряда между двумя электродами, катодом и анодом. Этот раствор имеет в составе токсичные вещества и легковоспламеняющиеся растворители, поэтому, очевидно, что они могут негативно влиять на экологию.
В то же время, специалисты нашли более экологичную и безопасную альтернативу этому раствору - морскую воду. Помимо прочего они использовали в батарее анод, покрытый наносплавом цинка и марганца, что положительно сказалось на долговечности и сроке ее эксплуатации.