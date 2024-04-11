Ученые разработали экологичный метод 3D-печати

Процесс, разработанный профессором механической и аэрокосмической инженерии Йонгом Хуангом и его коллегами, позволяет производителям экономично, экологично создавать объекты. Этот инновационный подход описан в журнале Nature Communications.

По словам Хуанга, новый метод более экономичен и прост в сравнении с существующими технологиями, что делает его доступным для печати продвинутых материалов, включая металлы.

Для понимания процесса можно представить использование специальных экологически чистых жидкостей в качестве «чернил» для 3D-принтера. При печати с использованием этих жидкостей в область печати подается пар растворителя, который заставляет жидкую часть чернил затвердеть, оставляя за собой твердый материал — это и есть индуцированная паром фазовая сепарация.

Хуанг объясняет, что процесс позволяет производителям создавать многофункциональные детали с пространственно настраиваемой, многоуровневой пористостью, что означает возможность создания структур с различными веществами в разных местах и с различным уровнем пористости.

Метод VIPS-3DP также является экологически более чистым вариантом по сравнению с традиционными методами печати, так как он использует устойчивые материалы и потребляет меньше энергии.