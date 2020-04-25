Ученые разработали "электронную" кожу с возможностью заряжаться от пота

“Электронная” кожа способна не только анализировать пот на молекулярном уровне, но и заряжаться от него. Сама технология базируется на биотопливных элементах, что позволяет новинке получать энергию из молочной кислоты и набора биосенсоров.

Известно, что уникальный гаджет способен выявлять уровень глюкозы, мочевины, а также анализировать температуру, pH и многое другое. Так, “умная” кожа может использоваться в качестве устройства для контроля различных хронических болезней, в числе которых сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.