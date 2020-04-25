Наука и технологии
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Ученые разработали "электронную" кожу с возможностью заряжаться от пота
Она способна анализировать уровень глюкозы и не только
Стало известно, что ученые Калифорнийского технологического института разработали уникальную "электронную" кожу с возможностью заряжаться от пота. Новинка представляет из себя гибкий носимый гаджет, способный анализировать сразу несколько показателей в организме человека, в числе которых уровень глюкозы.
“Электронная” кожа способна не только анализировать пот на молекулярном уровне, но и заряжаться от него. Сама технология базируется на биотопливных элементах, что позволяет новинке получать энергию из молочной кислоты и набора биосенсоров.
Известно, что уникальный гаджет способен выявлять уровень глюкозы, мочевины, а также анализировать температуру, pH и многое другое. Так, “умная” кожа может использоваться в качестве устройства для контроля различных хронических болезней, в числе которых сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.