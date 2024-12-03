Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 03:45
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Ученые разработали энергоэффективную систему навигации для роботов

С использованием ИИ
Группа ученых Университета Квинсленда (QUT) представила новый алгоритм для навигации роботов, вдохновленный работой мозга животных. Разработка, опубликованная в журнале IEEE Transactions on Robotics, использует нейросети, имитирующие процессы в биологических системах, что позволяет значительно снизить потребление энергии при высокоточной навигации.
Ученые разработали энергоэффективную систему навигации для роботов

© Ferra.ru

Исследовательская группа разработала алгоритм распознавания местоположений с использованием Спайковых нейронных сетей (SNN). Они имитируют работу нейронов в мозге животных, передавая информацию через кратковременные сигналы, что позволяет значительно снизить энергозатраты при обработке данных.

Современные роботы, несмотря на свои достижения, все еще испытывают трудности с навигацией в сложных и незнакомых условиях. Системы искусственного интеллекта, использующие традиционные методы навигации, требуют больших вычислительных мощностей и потребляют много энергии.

Предложенная система использует нейронные модули для распознавания местоположений на основе изображений. Система может адаптироваться к изменениям внешнего вида местности и работать в разных сезонах и погодных условиях, что улучшает точность распознавания на 41%.

Ученые разработали энергоэффективную систему навигации для роботов

© Queensland University of Technology