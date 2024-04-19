Ученые разработали гибридную батарею для быстрой зарядки

Эта система хранения энергии объединяет материалы анода, типично используемые в батареях, с катодами, подходящими для суперконденсаторов. Это сочетание позволяет устройству достичь как высокой емкости хранения, так и быстрой скорости зарядки и разрядки, что делает его перспективной альтернативой литий-ионным батареям.

Однако разработка гибридной батареи с высокой энергетической и мощностной плотностью требует улучшения медленной скорости хранения энергии анодных материалов и увеличения емкости катодных материалов суперконденсаторов.

Для учета этих факторов команда профессора Канга использовала два различных металлоорганических каркаса для оптимизированного синтеза гибридных батарей. Это позволило разработать анодный материал с улучшенной кинетикой за счет включения мелких активных материалов в пористый углерод, полученный из металлоорганических каркасов.

Кроме того, был синтезирован катодный материал с высокой емкостью, и сочетание материалов катода и анода позволило разработать систему хранения натрия, оптимизируя баланс и минимизируя различия в скорости хранения энергии между электродами.