Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 21:48
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Ученые разработали гидрогель для доставки лекарств через линзы для глаз

Новая технология облегчает лечение глазных заболеваний
Ученые Университета Ватерлоо разработали технологию, которая позволит лечить глазные заболевания с помощью контактных линз. Они создали гидрогель, который, благодаря 3D-печати, может быть нанесен на линзы и обеспечивать контроль за доставкой лекарств прямо в глаз.
Ученые разработали гидрогель для доставки лекарств через линзы для глаз

© Ferra.ru

Гидрогель, основанный на силиконе, способен удерживать большое количество воды и дозировать лекарства в течение длительного времени, пока линза находится в глазу. Это позволяет уменьшить боль у пациентов и сократить количество закапываний глазных капель.

Хотя силикон обычно трудно печатать в 3D, ученым удалось создать уникальный гидрогель, который привлекает воду и затвердевает под действием ультрафиолетового света. Он сохраняет свою форму даже при растяжении и сжатии.

Для испытаний был выбран антибиотик амоксициллин, и ученые установили, что гидрогель регулирует его выделение, поддерживая стабильную дозу лекарства в глазу. Кроме того, исследование показало, что материал сохраняет свою эффективность в течение месяца, что делает его идеальным для длительного использования.

По словам ученых, такой метод значительно удобнее и эффективнее традиционных глазных капель, которые часто сложно закапать и необходимо применять несколько раз в день. Новый гидрогель будет особенно полезен в лечении хронических заболеваний глаз.

Ученые разработали гидрогель для доставки лекарств через линзы для глаз

© University of Waterloo