Ученые разработали гидрогель для доставки лекарств через линзы для глаз

Гидрогель, основанный на силиконе, способен удерживать большое количество воды и дозировать лекарства в течение длительного времени, пока линза находится в глазу. Это позволяет уменьшить боль у пациентов и сократить количество закапываний глазных капель.

Хотя силикон обычно трудно печатать в 3D, ученым удалось создать уникальный гидрогель, который привлекает воду и затвердевает под действием ультрафиолетового света. Он сохраняет свою форму даже при растяжении и сжатии.

Для испытаний был выбран антибиотик амоксициллин, и ученые установили, что гидрогель регулирует его выделение, поддерживая стабильную дозу лекарства в глазу. Кроме того, исследование показало, что материал сохраняет свою эффективность в течение месяца, что делает его идеальным для длительного использования.

По словам ученых, такой метод значительно удобнее и эффективнее традиционных глазных капель, которые часто сложно закапать и необходимо применять несколько раз в день. Новый гидрогель будет особенно полезен в лечении хронических заболеваний глаз.