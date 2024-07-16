Ученые разработали гидрогель для изучения болезни Альцгеймера

Под руководством Наташи Фальконе и соавторов Тесс Гретт Мэтс и Махса Мониризад, исследовательская группа погрузилась в мир самоорганизующихся гидрогелей на основе пептидов, известных своей универсальностью в имитации внеклеточных матриц различных микросред.

Болезнь Альцгеймера представляет собой сложную задачу для исследований нейродегенерации. Традиционные двумерные модели имеют ограничения в воспроизведении сложности болезни. С помощью своего инновационного подхода команда разработала многофункциональную гидрогельную опору, названную Col-HAMA-FF, специально созданную для имитации амилоид-β-содержащей микросреды, связанной с АД.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Acta Biomaterialia, освещают формирование β-листовых структур в гидрогельной матрице, имитирующей наноструктуры белков амилоид-β.

После культивирования здоровых клеток-предшественников нейронов в этой амилоидоподобной среде и сравнения результатов с теми, что получены в естественной среде, исследователи обнаружили повышенные уровни маркеров нейроинфламмации и апоптоза. Это указывает на значительное влияние амилоидоподобных структур на фенотип и поведение клеток-предшественников нейронов.