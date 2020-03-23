Ученые разработали иглы с имитацией органов паразитов для безболезненных уколов
В разработке новых игл ученые брали за основу свойства насекомых и организмов, в числе которых микрокрючки паразитов, прилипать к различным тканям. В связи с этим ученые оснастили иглу имитацией органов паразитов, а именно микроэлементами в виде колючек, вывернутых назад, благодаря которым новинка способна прицепляться к ткани.
По словам ученых, новые иглы могут стать менее болезненной альтернативой медицинских игл, поскольку способны прикрепляться к коже человека.”Мы думаем, что наше устройство позволит более надежно и качественно использовать минимально инвазивные, безболезненные микроиглы для инъекций лекарств, заживления ран, биосенсирования и других операций с мягкими тканями”, — поделился Ху Ван Ли, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Ратгерского университета.