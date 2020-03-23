Ученые разработали иглы с имитацией органов паразитов для безболезненных уколов

В разработке новых игл ученые брали за основу свойства насекомых и организмов, в числе которых микрокрючки паразитов, прилипать к различным тканям. В связи с этим ученые оснастили иглу имитацией органов паразитов, а именно микроэлементами в виде колючек, вывернутых назад, благодаря которым новинка способна прицепляться к ткани.