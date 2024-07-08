Ученые разработали ИИ для анализа кукурузных полей

Точность определения объектов системой составляет 81,5%. Полученные данные помогут ученым вывести новые сорта кукурузы с высокой урожайностью, а фермерам — эффективнее управлять своими полями.

Традиционные методы анализа кукурузы, основанные на ручном подсчете, занимают много времени и не всегда точны. Новая система позволит автоматизировать этот процесс и получать более достоверные результаты.

В будущем ученые планируют усовершенствовать систему Point-Line Net, добавив возможность учитывать дополнительную информацию, такую как стадии роста растений и съемку с разных ракурсов. Это позволит еще больше повысить точность анализа и поможет фермерам точнее прогнозировать урожайность.