Ученые разработали ИИ для анализа кукурузных полей

Опубликовано 08 июля 2024, 22:17
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Ученые разработали ИИ для анализа кукурузных полейПо фотографиям
Ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет фермерам анализировать кукурузные поля. Новый метод, названный Point-Line Net, позволяет автоматически распознавать на фотографиях поля кукурузы количество листьев и стеблей, а также их расположение и траекторию роста.
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Точность определения объектов системой составляет 81,5%. Полученные данные помогут ученым вывести новые сорта кукурузы с высокой урожайностью, а фермерам — эффективнее управлять своими полями.
Традиционные методы анализа кукурузы, основанные на ручном подсчете, занимают много времени и не всегда точны. Новая система позволит автоматизировать этот процесс и получать более достоверные результаты.
В будущем ученые планируют усовершенствовать систему Point-Line Net, добавив возможность учитывать дополнительную информацию, такую как стадии роста растений и съемку с разных ракурсов. Это позволит еще больше повысить точность анализа и поможет фермерам точнее прогнозировать урожайность.