Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 21:37
1 мин.

Ученые разработали ИИ для исследования брызг капель

Новое исследование
Исследование воздействия капель на твердую поверхность имеет важное значение в различных областях, включая печать, покраску, эрозию и распространение вирусов. Особенно важным является изучение брызг, которые возникают, когда капля ударяется о поверхность. Однако многослойная природа этого явления затрудняет наблюдение за ним, особенно при использовании обычного зрения.
Ученые разработали ИИ для исследования брызг капель

© Ferra.ru

Ученые из Токийского университета сельского и технологического обучения разработали новый метод с применением искусственного интеллекта (ИИ), который помогает наблюдать и анализировать брызги капель различных жидкостей. Эта методика позволяет не только классифицировать капли по типу — брызгающие или не брызгающие, но и предоставляет ясное понимание того, как ИИ принимает решения.

С помощью высокоскоростных камер были записаны видео с каплями, которые ИИ классифицировал с точностью до 92% для жидкостей с низкой вязкостью и 100% для жидкостей с высокой вязкостью.

Что примечательно, предложенный метод визуализации ИИ позволяет исследовать, какие части видео оказывают наибольшее влияние на классификацию капель. Результаты показали, что для жидкостей с низкой вязкостью различия между брызгами и не брызгающими каплями заметны на ранних стадиях удара, в то время как для высоковязких жидкостей они становятся очевидными на более поздних этапах.

Ученые разработали ИИ для исследования брызг капель

© Jingzu Yee, Shunsuke Kumagai, Daichi Igarashi, Pradipto, Akinori Yamanaka, and Yoshiyuki Tagawa, Tokyo University of Agriculture and Technology