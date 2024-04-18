Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 22:55
1 мин.

Ученые разработали ИИ для обнаружения биомаркеров памяти

Что поможет в обнаружении изменений в нейрональной активности
Международное исследовательское сотрудничество между Университетом Вандербильта и лабораторией де ла Приды в Мадриде привело к разработке моделей искусственного интеллекта, способных обнаруживать и анализировать гиппокампальные рипплы, которые считаются биомаркерами памяти.
Ученые разработали ИИ для обнаружения биомаркеров памяти

© Ferra.ru

Открытия исследования, изложенные в статье, опубликованной в Communications Biology, могут привести к новым возможностям обнаружения судорог и изменений в нейрональной активности у людей с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими нарушениями.

Кари Хоффман, профессор психологии и биомедицинской инженерии в Вандербильтском университете, и ее аспирант Саман Аббаспур работали над исследованием вместе с ведущими авторами Адрианом Рубио и Андреа Навас Оливе из лаборатории де ла Приды.

Как показывает исследование группы, изучение колебаний мозга привело к новому пониманию его функций. Гиппокампальные рипплы являются одним из видов быстрых колебаний, лежащих в основе организации памяти. Они влияют на такие неврологические расстройства, как эпилепсия и болезнь Альцгеймера, и считаются биомаркером на электроэнцефалограмме.

Исследователи создали набор моделей искусственного интеллекта, обученных на данных о мозговой активности у мышей, и успешно применили их к анализу данных об активности мозга приматов, собранных во время исследований в университете Вандербильта. Это указывает на то, что модели ИИ могут быть успешно применены и к человеческим данным.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
,
#медицина
,
#память
,
#разработка