Ученые разработали ИИ для обнаружения биомаркеров памяти

Открытия исследования, изложенные в статье, опубликованной в Communications Biology, могут привести к новым возможностям обнаружения судорог и изменений в нейрональной активности у людей с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими нарушениями.

Кари Хоффман, профессор психологии и биомедицинской инженерии в Вандербильтском университете, и ее аспирант Саман Аббаспур работали над исследованием вместе с ведущими авторами Адрианом Рубио и Андреа Навас Оливе из лаборатории де ла Приды.

Как показывает исследование группы, изучение колебаний мозга привело к новому пониманию его функций. Гиппокампальные рипплы являются одним из видов быстрых колебаний, лежащих в основе организации памяти. Они влияют на такие неврологические расстройства, как эпилепсия и болезнь Альцгеймера, и считаются биомаркером на электроэнцефалограмме.

Исследователи создали набор моделей искусственного интеллекта, обученных на данных о мозговой активности у мышей, и успешно применили их к анализу данных об активности мозга приматов, собранных во время исследований в университете Вандербильта. Это указывает на то, что модели ИИ могут быть успешно применены и к человеческим данным.