Ученые разработали ИИ для прогнозирования текучести кадров

Опубликовано 19 апреля 2024, 22:29
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Ученые разработали ИИ для прогнозирования текучести кадровОн обеспечит более стабильное рабочее окружение
Японские ученые создали искусственный интеллект, который поможет менеджерам предсказывать, кто из сотрудников скоро может уйти с работы. Этот инструмент анализирует данные о сотрудниках компании, включая данные о посещаемости, а также личную информацию, такую как возраст и пол, для создания модели текучести кадров.
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Профессор Нарухико Ширатори из Токийского университета города Токио совместно с стартапом из японской столицы разработал этот инструмент. Исследователи планируют использовать искусственный интеллект для предложения подходящих заданий новым сотрудникам, анализируя информацию с собеседований, а также их характеристики и личную историю.
Это разработка пришла вовремя, учитывая, что каждый десятый новый сотрудник компании уходит с работы в течение года, а около 30 процентов увольняются в течение трех лет, согласно данным министерства труда. Исследователи надеются, что новый инструмент поможет компаниям уменьшить текучесть персонала и обеспечить более стабильное рабочее окружение.