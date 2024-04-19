Ученые разработали ИИ для прогнозирования текучести кадров

Профессор Нарухико Ширатори из Токийского университета города Токио совместно с стартапом из японской столицы разработал этот инструмент. Исследователи планируют использовать искусственный интеллект для предложения подходящих заданий новым сотрудникам, анализируя информацию с собеседований, а также их характеристики и личную историю.

Это разработка пришла вовремя, учитывая, что каждый десятый новый сотрудник компании уходит с работы в течение года, а около 30 процентов увольняются в течение трех лет, согласно данным министерства труда. Исследователи надеются, что новый инструмент поможет компаниям уменьшить текучесть персонала и обеспечить более стабильное рабочее окружение.