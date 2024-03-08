Ученые разработали ИИ с периферийным зрением, как у человека

Ученые разработали набор изображений, которые позволяет симулировать периферийное зрение в моделях машинного обучения. Эксперименты показали, что обучение моделей на этом наборе данных улучшило их способность обнаруживать объекты в периферийной зоне зрения, но они все равно уступают человеку.

Это исследование может помочь созданию моделей ИИ, которые станут ближе к восприятию мира человеком, улучшив тем самым безопасность водителей и создав более удобные дисплеи. Ученые надеются, что более глубокое понимание периферийного зрения в моделях ИИ поможет предсказывать человеческое поведение, открывая новые возможности в области исследований мозга и создания более эффективных систем искусственного интеллекта.