Ученые разработали ИИ с периферийным зрением, как у человека

Опубликовано 08 марта 2024, 22:59
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Ученые разработали ИИ с периферийным зрением, как у человекаС использованием определенного набора данных
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) смоделировали периферийное зрение для искусственного интеллекта (ИИ), что может улучшить его способность обнаруживать опасности в поле зрения. В отличие от людей, ИИ не обладает периферийным зрением, исключающим неявно видимые объекты.
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Ученые разработали набор изображений, которые позволяет симулировать периферийное зрение в моделях машинного обучения. Эксперименты показали, что обучение моделей на этом наборе данных улучшило их способность обнаруживать объекты в периферийной зоне зрения, но они все равно уступают человеку.
Это исследование может помочь созданию моделей ИИ, которые станут ближе к восприятию мира человеком, улучшив тем самым безопасность водителей и создав более удобные дисплеи. Ученые надеются, что более глубокое понимание периферийного зрения в моделях ИИ поможет предсказывать человеческое поведение, открывая новые возможности в области исследований мозга и создания более эффективных систем искусственного интеллекта.
Автор:Булат Кармак