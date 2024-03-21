Ученые разработали имплантируемый сенсор для беспроводного мониторинга здоровья

В экспериментах на моделях крыс система продемонстрировала перспективные возможности в измерении критических параметров, таких как вязкость цереброспинальной жидкости, внутричерепное давление и уровень глюкозы. Эта компактная система обладает потенциалом для непрерывного беспроводного мониторинга широкого спектра биофизических и биохимических состояний в организмах.

Это открывает беспрецедентные возможности для диагностики, лечения и управления множеством острых и хронических заболеваний.