Ученые разработали имплантируемый сенсор для беспроводного мониторинга здоровья

Опубликовано 21 марта 2024, 20:17
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Ученые разработали имплантируемый сенсор для беспроводного мониторинга здоровьяБез громоздкого оборудования
Ученые из Пекинского университета представили новый миниатюрный имплантируемый сенсор, способный мониторить состояние здоровья без необходимости транскутанных проводов, интегральных схем или громоздкого оборудования для считывания, что снижает риски инфекции, улучшает биосовместимость и обеспечивает мобильность.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances под названием «Миниатюрные магнитные импланты, сочетающиеся с полностью интегрированным носимым устройством для беспроводного биофизического и биохимического датчикования».
В экспериментах на моделях крыс система продемонстрировала перспективные возможности в измерении критических параметров, таких как вязкость цереброспинальной жидкости, внутричерепное давление и уровень глюкозы. Эта компактная система обладает потенциалом для непрерывного беспроводного мониторинга широкого спектра биофизических и биохимических состояний в организмах.
Это открывает беспрецедентные возможности для диагностики, лечения и управления множеством острых и хронических заболеваний.